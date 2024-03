Ancora trattori in strada a Fermo, 'servono interventi urgenti'

FERMO, 04 MAR - Dopo la manifestazione del 5 febbraio scorso sulla costa fermana, protesta bis dei trattori con un corteo di 15 mezzi partito dal presidio di Campiglione di Fermo (sul posto si sono radunati circa 50 trattori) che hanno percorso alcune delle principali strade e vie del capoluogo di provincia. L'intento dell'iniziativa è tenere viva la protesta contro le politiche agricole della Ue. Gli agricoltori del Fermano intendono dare vita a un gruppo registrato per manifestare alle istituzioni le loro rimostranze: "chiediamo interventi concreti per tutelare la nostra categoria, in grave in sofferenza. - spiegano - Molte nostre aziende sono in difficoltà. Il Km zero rischia di scomparire". Emblematici gli slogan affissi sui trattori: "Giusto prezzo per i nostri prodotti", "L'Europa vuole fare sparire le nostre eccellenze","Hai mangiato oggi? Ringrazia gli agricoltori" ma anche "No agricoltori, no futuro" e "Più Italia, meno Europa". Un secondo corteo muoverà oggi pomeriggio alle 15.30, sempre da Campiglione di Fermo e con lo stesso percorso di stamattina. L'assessorato alla Viabilità e alla Polizia Locale del Comune di Fermo informa che potrebbero verificarsi possibili rallentamenti al traffico veicolare lungo il percorso del corteo dei mezzi agricoli che nel pomeriggio partirà dalla rotonda di Campiglione e proseguirà per Strada Provinciale Mezzina, Strada provinciale Girola, via Cattaneo, via Salvemini, rotonda Molini Girola, rotonda Variante del Ferro, via XXV Aprile, via Agnozzi, via Diaz, rotonda San Giuliano, viale Trento Nunzi, viale della Carriera, rotonda Largo Manara, via di Crollalanza, Piazza Dante, viale Trento, rotonda cimitero, via Respighi, via Bellesi, via S. D'Acquisto, rotonda Tirassegno, via Cardarelli, Variante del Ferro, rotonda Molini, Strada statale 210 Campiglione. Le autorità consigliano l'utilizzo di strade alternative per limitare i disagi.