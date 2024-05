ROMA, 22 MAG - Ancora tanta pioggia e maltempo fino a domenica, soprattutto al nord. Sono queste in sintesi le previsioni per i prossimi giorni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Per oggi - afferma - al Nord e a ridosso degli Appennini centrali è prevista una diffusa instabilità durante le ore più calde della giornata con rovesci o temporali a nord del fiume Po e sulle zone interne delle regioni centrali nel pomeriggio. L'aumento della nuvolosità causerà anche un leggero calo delle temperature: sono attese massime fino a 30°C al sud, 25-26°C al centro e intorno ai 23 al settentrione". Giovedì 23 maggio vedrà il ritorno di nuove piogge diffuse al nord, in estensione graduale dal Piemonte verso il nordest. Al centrosud la situazione sarà più soleggiata. Venerdì il tempo sarà finalmente asciutto quasi ovunque, salvo locali rovesci a ridosso dei rilievi del nord e localmente fino alle pianure adiacenti. Nel weekend una nuova perturbazione potrebbe portare qualche rovescio verso le regioni centro-meridionali. Nel dettaglio - Mercoledì 22. Al nord: tempo spiccatamente instabile con frequenti rovesci. Al centro: qualche temporale su rilievi e zone vicine, piovaschi su coste adriatiche. Al sud: bel tempo. - Giovedì 23. Al nord: temporali sparsi, forti al nordovest. Al centro: rovesci sparsi sugli Appennini, soleggiato altrove. Al sud: bel tempo. - Venerdì 24. Al nord: più soleggiato, ma non mancheranno precipitazioni sparse. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato e più caldo. - Tendenza: via via meno instabile al nord, rovesci verso il centrosud.