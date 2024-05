Ancora sangue sulle strade a Roma, morti due ragazzi a Roma

ROMA, 26 MAG - Ancora sangue sulle strade della Capitale con due incidenti mortali in poche ore. Stamattina sulla via del Mare, all'altezza di Tor di Valle, il conducente di una moto, un 30enne, è morto nello scontro con un'auto guidata da un uomo di 49 anni. Via del Mare è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell'Ippica. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del IX Gruppo Eur per i rilievi. Nella notte un altro gravissimo incidente è avvenuto a circonvallazione Gianicolense dove un ragazzo di 24 anni, ha perso il controllo dello scooter finendo contro un albero. Il giovane è stato trasportato in ospedale dove è deceduto poco dopo. Al momento risulta unico veicolo coinvolto ma sono ancora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto gli agenti del XII Gruppo Monteverde.