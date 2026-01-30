Ancora maltempo soprattutto al sud con venti di Maestrale, pioggia e mare grosso

ROMA, 30 GEN - Continua il maltempo, soprattutto al sud, con venti di Maestrale, pioggia e mare grosso ma non sarà freddo. In questi Giorni che coincidono con quelli della Merla, infatti, si stanno registrando temperature miti. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "In Italia - afferma - non avremo freddo ma tanto vento e piogge frequenti. Il Maestrale sarà protagonista al Sud, in particolare tra le Isole Maggiori con onde fino a 7 metri al largo, e raffiche di 90 km/h anche sulla terraferma sarda e sicula". Venerdì sarà la giornata migliore di questa settimana con una parziale tregua: pioverà ancora su Toscana, Basso Tirreno e Isole Maggiori, ma i fenomeni saranno deboli. Il vento sarà teso di Maestrale ma in rinforzo dalla sera. Sabato arriverà una nuova forte perturbazione tra Sardegna e Sicilia con abbondanti precipitazioni su Sardegna, Sicilia e Calabria. Sono previste mareggiate a tratti intense sulla costa occidentale siciliana. Il Maestrale sarà forte sullo Stretto di Sicilia e con raffiche oltre i 100 km/h in mare aperto. Domenica il tempo migliorerà un po': si registrerà una graduale attenuazione del vento e del moto ondoso. Ma durerà poco. Già da lunedì una nuova perturbazione richiamerà correnti intense sul Mar Ligure e sul Mar Tirreno settentrionale. Nel dettaglio: - Venerdì 30. Al Nord: soleggiato, qualche nebbia. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulla Toscana. Al Sud: piogge specie sul basso Tirreno. - Sabato 31. Al Nord: soleggiato, qualche nebbia. Al Centro: piovaschi sulle Adriatiche. Al Sud: piogge anche forti su Sardegna, Sicilia e Calabria, ventoso. - Domenica 1. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: dapprima instabile sulle Ioniche, poi sul basso Tirreno. Tendenza: da lunedì nuova perturbazione verso il Nord poi il Centro.