Amministrative in Piemonte, alle 12 affluenza del 15,04%

TORINO, 24 MAG - Alle 12 in Piemonte per le elezioni amministrative in corso in 79 Comuni, tra cui nessun capoluogo di provincia e cinque centri con oltre 15.000 abitanti, Alpignano, Moncalieri, Trecate, Valenza, Venaria Reale, l'affluenza al voto è del 15,04%, a fronte del 16,18% della precedente tornata elettorale. La percentuale più alta di votanti è nel Vercellese, 19,94%, seguita da Astigiano, 17,97%, Biellese, 17,64%, Alessandrino, 17,02%, Cuneese, 16,88%, Novarese, 16,48%, Verbano-Cusio-Ossola, 14,69% e Torinese, 13,39%.