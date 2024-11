Ambulante aggredito per strada a Foggia, è grave

FOGGIA, 16 NOV - Un venditore ambulante di 49 anni di origini marocchine è stato violentemente aggredito questa mattina lungo il viale della stazione a Foggia da un altro uomo che gli ha sferrato un pugno facendolo cadere battendo la testa per terra. L'uomo, che da tempo opera nella zona, ha perso i sensi ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, allertati dai passanti. È stato operato d'urgenza per una emorragia epidurale, e le sue condizioni sono critiche. I carabinieri stanno indagando e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile e al movente dell'aggressione.