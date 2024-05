Ambientalisti colorano di verde le ruspe del Passante a Bologna

BOLOGNA, 27 MAG - Le ruspe nei cantieri del Passante di mezzo a Bologna tinte di verde. Nuova azione di Extinction Rebellion, gli attivisti ambientalisti che si oppongono all'infrastruttura che prevede l'allargamento di tangenziale e autostrada per il suo, come scrivono in una nota, "pesante impatto ambientale e per il greenwashing delle istituzioni. Siamo la natura che dissente". Vestiti da Ent, i 'pastori di alberi' creati da J.R.R. Tolkien ne Il Signore degli Anelli, questa mattina gli attivisti sono entrati nel cantiere e hanno colorato le ruspe di verde, incastrato tubi nei macchinari e appeso striscioni sul cavalcavia della tangenziale. "L'azione simbolica di oggi - spiegano gli attivisti - si aggiunge a un contesto più ampio di mobilitazione cittadina, che da anni sta ormai cercando di far pressione sulle istituzioni, affinché venga ritirato il progetto di allargamento autostradale, il "Passante", a causa del suo pesantissimo impatto ambientale. Se da un lato le istituzioni parlano sempre di più di 'Passante di nuova generazione' o di un'opera addirittura 'verde' che prevederebbe piani di rimboschimento e mitigazione ambientale, ciò a cui sta assistendo Bologna è l'incessante diminuzione del verde cittadino, con chiusure di parchi e alberi che vengono tagliati ora anche nel pieno della notte pur di evitare l'opposizione dei comitati".