Altri due fermati per il pestaggio del funzionario del ministero a Roma

ROMA, 12 GEN - Ci sono altri due fermati per la violenta aggressione subita da un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy l'altra sera nei pressi della stazione Termini a Roma. Si tratta di altri due cittadini tunisini bloccati ieri dalla polizia dopo aver messo a segno lo scippo di un cellulare in zona Ostiense. Si tratta di un ventenne con precedenti per furto, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e di un ventunenne irregolare sul territorio italiano. Bloccati per la rapina, sono stati incastrati dagli abiti che indossavano sabato sera durante il pestaggio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

ROMA

