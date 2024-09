Alta velocità, forti rallentamenti su linea Milano-Bologna

ROMA, 15 SET - Circolazione ferroviaria fortemente rallentata dalle prime ore di questa mattina a causa del prolungarsi dei lavori di ammodernamento tecnologico alla linea Alta velocità Milano - Bologna - Firenze. I treni dell' Alta Velocità registrano ritardi e cancellazioni. Al lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Al momento sono registrati rallentamenti fino a 120 minuti. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria per i treni Alta Velocità. I primi rallentamenti sono stati registrati dalle ore 06:00 di stamane in prossimità di Piacenza per un inconveniente tecnico alla linea. I rallentamenti, inizialmente di 60 minuti, sono poi raddoppiati.