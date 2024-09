Alpinisti dispersi M.Bianco, esito negativo nuove ricerche

AOSTA, 10 SET - Il Soccorso alpino valdostano ha effettuato alcuni sorvoli in elicottero nei pressi della vetta del Monte Bianco dove, da sabato scorso, risultano dispersi due alpinisti italiani. Le ricerche di Andrea Galimberti, di 53 anni, comasco, e di Sara Stefanelli, di 41 anni, genovese, hanno avuto esito negativo e sono state sospese a causa del vento forte in quota e della presenza di neve instabile che rende molto pericolosa la posa di soccorritori a terra. Sul versante francese il Peloton d'haute montagne di Chamonix non è invece riuscito a sorvolare la zona a causa delle nuvole basse.