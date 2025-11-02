Almeno 23 morti nell'incendio di un negozio in Messico
ROMA, 02 NOV - La Croce Rossa messicana ha confermato che il bilancio delle vittime dell'incendio in un negozio nel centro di Hermosillo, capitale dello stato settentrionale di Sonora, è salito a 23, mentre il numero dei feriti continua a essere di decine. L'incendio è scoppiato intorno alle 15:00 ora locale, quando il negozio era affollato di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei Morti. Tra le vittime ci sono almeno sei minorenni, due donne incinte, diversi anziani e dipendenti di un negozio. Mentre sono in corso le indagini sulle cause dell'incidente, i rapporti preliminari indicano anche almeno 12 feriti.
