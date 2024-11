Alluvione 1994, in mostra memorie d'acqua e fango ad Alessandria

ALESSANDRIA, 05 NOV - L'Archivio di Stato di Alessandria partecipa alle commemorazioni del trentennale dell'alluvione del novembre 1994, che mise in ginocchio il Piemonte coinvolgendo anche i territori di Cuneo e Asti. Lo fa con una mostra di documenti e fotografie che illustra le molteplici attività di gestione dell'emergenza effettuate dall'Unità di ricostruzione della Prefettura; il generoso apporto sinergico dei volontari arrivati da tutta Italia a portare aiuto, conforto e speranza. Senza dimenticare il ruolo svolto dallo stesso Archivio nel recupero e tutela degli archivi alluvionati di enti e uffici del territorio. L'esposizione - organizzata con Prefettura, gruppo carabinieri forestale, Provincia e Comune - si terrà sabato 9 e domenica 10 novembre dalle 14.30 alle 18.30 nella sede dell'Istituto in via Giorgio Solero 43.