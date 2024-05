CITTÀ DEL MESSICO, 16 MAG - Allerta in Messico per il primo uragano dell'anno. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti prevede la formazione di una depressione tropicale nell'Oceano Pacifico che potrebbe evolversi nell'uragano Aletta nei prossimi giorni. Gli stati costieri messicani del Pacifico - tra cui Guerrero, devastato nell'ottobre 2023 dall'uragano Otis - sarebbero i più colpiti. Si stima che Aletta possa approdare proprio a Guerrero tra il 18 e il 20 maggio, ma non si esclude un cambio di rotta con il passare delle ore. Gli uragani che si formano nel Pacifico possono avere impatti, inoltre, negli Stati di Jalisco, Bassa California, Bassa California del Sud, Colima, Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Nayarit, Sonora e Oaxaca.