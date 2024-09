Allerta gialla in Fvg per piogge e temporali

TRIESTE, 11 SET - Una nuova allerta meteo di color giallo è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per l'arrivo di piogge intense, temporali e vento forte. L'avviso è in vigore dalle 20 di oggi alle 6 di venerdì. Sul Fvg - riporta il bollettino meteo - affluiscono correnti da sud-ovest che saranno più instabili dal pomeriggio-sera. Domani arriverà un marcato fronte freddo proveniente dal Nord Europa che determinerà maltempo sulla regione. Da stasera saranno possibili locali temporali, forse anche forti. Domani arriveranno piogge intense e temporali sparsi; localmente le piogge potranno essere molto intense e i temporali forti. Sulla costa soffierà vento da Sud sostenuto che potrà determinare una breve mareggiata. Dal pomeriggio sulla pianura e sui monti soffierà vento sostenuto da Nord, in serata Bora forte sulla costa. Dal pomeriggio neve oltre i 1500 metri circa sulle Alpi e 2000 metri sulle Prealpi, in serata la quota neve si abbasserà a 1000 metri circa sulle Alpi e 1500 metri circa sulle Prealpi. L'ondata di maltempo, segnala la Protezione civile, potrà comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, innalzamento dei corsi d'acqua, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento specie durante i temporali.