Allerta ghiacciaio in Val Ferret, zone rosse e limitazioni

AOSTA, 21 GIU - Scattata ieri, prosegue l'allerta in Val Ferret, nel comune di Courmayeur, per il ghiacciaio di Planpincieux (nel massiccio del Monte Bianco) monitorato fin dal 2013 tramite l'analisi di diversi parametri. Rispetto agli anni passati, l'accelerazione riguarda un fronte più ampio: lo scenario attuale coinvolge un volume di ghiaccio a potenziale crollo compreso tra 400 mila e 600 mila metri cubi. Nell'agosto del 2023 era di 200 mila-300 mila metri cubi. Nel pomeriggio il Comune ha diramato una nuova ordinanza. La strada della Val Ferret resta chiusa ma l'accesso, veicolare e pedonale, è possibile attraverso la strada alternativa della Montitta. Per determinati immobili, nella 'zona rossa' e 'gialla' a valle del ghiacciaio, è imposto il coprifuoco e il divieto di accesso e transito. E' consentito il transito ai mezzi del trasporto pubblico di linea. "Sul resto del territorio di Courmayeur - comunica l'amministrazione comunale - tutte le attività turistico ricettive e sportive procedono normalmente e gli amanti di Courmayeur e coloro che hanno prenotato in questi giorni le proprie vacanze ai piedi del Monte Bianco possono serenamente godere dei panorami e delle belle passeggiate in montagna, nonché delle attività e appuntamenti organizzati sul territorio".