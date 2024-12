Allerta arancione anche per domani in Emilia-Romagna

BOLOGNA, 09 DIC - Allerta arancione anche per domani sul Bolognese e sulla Romagna per le piogge. La protezione civile ha infatti emesso una nuova allerta, valida per le prossime 36 ore. Per il pomeriggio e la serata di oggi sono previste precipitazioni intense e persistenti sulla Romagna. Le nevicate significative saranno limitate a quote superiori a 700-800 metri. Anche per domani, martedì 10, è prevista pioggia su tutta la regione, più insistenti sulle zone di pianura e collina del settore centrale della regione, che potrà generare incrementi dei livelli idrometrici dei fiumi. Si prevedono anche condizioni del mare sotto costa che potranno generare localizzati fenomeni di erosione della duna costiera e ingressione marina. Saranno possibili anche localizzate esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.