Alleanza mobilità, caos totale da norme Codice su monopattini

ROMA, 15 DIC - "Sul fronte dei monopattini assistiamo al caos più totale" per via delle norme del nuovo Codice della Strada, "i centralini e i servizi di assistenza delle società di sharing sono intasati dalle richieste di chiarimenti da parte di clienti", "che non sanno se possono circolare anche in assenza di casco, e se i mezzi a noleggio siano in regola con le nuove norme che prevedono targa e assicurazione obbligatoria". Lo afferma Luigi Gabriele per conto dell'Alleanza per la mobilità sostenibile, di cui fanno parte Consumerismo No Profit, gli operatori di Assosharing, i produttori e distributori quali Platum e Attiva, i rivenditori.