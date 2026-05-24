Alle 23 l'affluenza alle amministrative è del 46,31%

ROMA, 24 MAG - Alle 23 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 46,31% quando mancano solo due sezioni sulle 6.278 totali. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 Comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente, alla stessa ora, è del 50,20%.