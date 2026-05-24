Alle 12 affluenza al voto per le amministrative poco sotto il 15%

ROMA, 24 MAG - Alle 12 l'affluenza al voto per le amministrative è stata del 14,73% quando sono arrivate 5.581 sezioni su 6.278. Lo si evince dal sito Eligendo. Le comunali, per cui si vota oggi e domani, coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Il dato precedente riportato a livello italiano è del 15,75.