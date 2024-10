Allarme attacco contro israeliani in Sri Lanka, 'lasciare area'

ROMA, 23 OTT - Il Consiglio per la sicurezza nazionale israeliano (NSC) ha emesso un avviso di viaggio urgente, esortando i cittadini israeliani presenti in Sri Lanka a lasciare immediatamente la zona di Arugam Bay e le regioni costiere a sud e a ovest dell'isola. L'avviso fa seguito - riporta Ynet - alle informazioni in arrivo da parte delle autorità competenti su una potenziale minaccia terroristica che colpisce le zone turistiche e le spiagge.