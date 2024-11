Allarme atenei, rischio l'80% delle spese solo per stipendi

ROMA, 21 NOV - "Ci sono stati tagli e nuovi costi dovuti agli scatti stipendiali del personale ed agli adeguamenti Istat, questi incrementi sono tutti sulle nostre spalle e si rischia che l'80 per cento delle spese dell'università vadano per gli stipendi del personale. Tra un anno e mezzo finiranno i fondi Pnrr e tutto questo rischia di comportare una frenata troppo brusca. Stiamo esprimendo le nostre preoccupazioni, la ministra ascolta, chiediamo più soldi in manovra e che gli adeguamenti stipendiali non siano sulle nostre spalle, chiediamo un piano coordinato per i prossimi anni, vorremmo costruire una università più attrattiva, deve internazionalizzarsi, molto si sta facendo ma altro va fatto". Così lasciando la Crui il rettore dell'Università di Macerata John Mc Court.