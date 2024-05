Alla Sapienza targa in memoria rettore ucciso a Gaza

ROMA, 03 MAG - Una targa in memoria di Sufian Tayeh è stata apposta pochi minuti fa dagli studenti all'ingresso della facoltà di Fisica alla Sapienza. "Fisico, teorico e ricercatore palestinese, rettore dell'università islamica di Gaza, è stato brutalmente ucciso dai bombardamenti israeliani nella sua casa insieme a tutta la sua famiglia. Gli studenti de La Sapienza vogliono ricordarlo insieme a tutte le persone che sotto le bombe non hanno più accesso allo studio e alla ricerca libera", si legge nella targa. L'iniziativa è stata promossa dai collettivi e da Cambiare rotta. Ieri in serata davanti al Rettorato dell'ateneo Roma Tre si è svolta una 'fiaccolata antisionista' per ricordare la morte del rettore.