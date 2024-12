Alla guida di una minicar 15enne investe coetanea e poi fugge

NAPOLI, 08 DIC - Alla guida di una minicar, una 15enne ha investito una coetanea ed è poi fuggita senza prestare soccorso. La ragazza è stata rintracciata dai carabinieri e denunciata. E' accaduto la scorsa notte a Giugliano, in provincia di Napoli. L'investimento è accaduto nella tarda serata di ieri, in piazza Gramsci. La 15enne ferita è stata portata prima nell'ospedale cittadino e poi trasferita al San Giovanni Bosco di Napoli. E' ricoverata con prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono riusciti a ricostruire il percorso dell'auto investitrice, scoprendo che alla guida c'era una 15enne, identificata e denunciata.