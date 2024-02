Algeria, esercitazioni militari al confine con il Mali

IL CAIRO, 27 FEB - L'esercito algerino ha effettuato una esercitazione militare con munizioni vere in una provincia meridionale al confine con il Mali, in un contesto di tensioni diplomatiche tra i due Paesi nelle ultime settimane. Lo fa sapere il ministero della Difesa algerino in una nota, precisando che queste esercitazioni militari sono state effettuate nel secondo e ultimo giorno di una visita del capo di Stato maggiore dell'esercito, il tenente generale Saïd Changriha, nella provincia di Bordj Badji Mokhtar, nella sesta regione militare (sud). Il dicastero ha spiegato che l'esercitazione, denominata 'Zaoubaat El Hoggar', ovvero 'la tempesta del Hoggar', ha incluso operazioni di elicotteri delle forze speciali sotto la copertura di altri elicotteri da combattimento, nonché esercizi di paracadutismo nelle "linee nemiche" e il rifornimento in volo di aerei da attacco. L'operazione giunge in un contesto di minacce alla sicurezza nella regione sahelo-sahariana, e fa seguito alle tensioni diplomatiche tra Algeria e Mali che hanno portato allo scambio di richiami degli ambasciatori a dicembre, prima che riprendessero le loro funzioni. All'epoca, il Mali aveva accusato l'Algeria di interferire nei suoi affari interni e di accogliere personalità considerate ostili all'autorità del governo centrale e "alleate di gruppi terroristici", cosa che Algeri aveva categoricamente negato. Il 25 gennaio, la giunta militare al potere in Mali aveva annunciato la fine dell'accordo di pace e riconciliazione con i movimenti dell'Azawad nel nord del Paese, firmato nel 2015 dopo la mediazione di Algeri.