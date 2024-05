Alessia Pifferi dopo l'ergastolo inizia lo sciopero della fame

MILANO, 21 MAG - A 8 giorni dalla sentenza di condanna all'ergastolo, Alessia Pifferi ha deciso di fare lo sciopero della fame. "Sta malissimo, è distrutta", ha detto il suo avvocato Alessia Pontenani, spiegando che già ieri ha preso la decisione di iniziare il digiuno: "Non fa altro che piangere". Pifferi, detenuta nel carcere di San Vittore, è stata condannata dalla Corte di Assise di Milano per l'omicidio della figlia Diana di 18 mesi, morta di stenti dopo essere stata lasciata a casa da sola per sei giorni nel luglio del 2022. Una perizia psichiatrica eseguita durante il processo ha stabilito che al momento dei fatti la 38enne era capace di intendere e volere, anche se la difesa ha sempre sostenuto che è affetta da un "grave deficit cognitivo". Già subito dopo la sentenza dello scorso 13 maggio, Pifferi aveva detto al suo avvocato di voler "spegnersi" come la piccola Diana.