Al via visita in Cina della presidente peruviana Boluarte

LIMA, 26 GIU - La presidente peruviana Dina Boluarte è in Cina per una visita ufficiale che si concluderà il 28 giugno, durante la quale, insieme a cinque ministri del suo governo, svolgerà varie attività, incontrando anche il suo omologo cinese Xi Jinping. In un comunicato la presidenza peruviana ha ricordato che la Cina è il primo partner commerciale del Perù con cui mantiene "antichi legami di amicizia e cooperazione, un alto livello di relazioni politico-diplomatiche ed economico-commerciali", che "si riflettono in un'Associazione strategica globale e in un Accordo di libero scambio che" è in fase di aggiornamento". Giunta ieri sul suolo cinese, riferisce l'agenzia di stampa Andina, il capo di Stato peruviano ha partecipato all'inaugurazione della mostra 'Gli Inca e il loro Tawantinsuyo' nel Museo Nanshan di Shenzhen. Successivamente, la delegazione presidenziale, di cui fa parte anche il ministro degli Esteri, Javier González-Olaechea, ha partecipato ad una cerimonia per la firma del Memorandum d'intesa tra ministero degli Esteri peruviano e la compagnia di informatica Huawei Perù per la formazione di 20.000 esperti digitali. L'agenda ufficiale di Boluarte per i prossimi giorni prevede incontri con autorità e rappresentanti delle multinazionali Huawei e Byd, e con il presidente di Cosco Shipping, il principale azionista del mega-porto di Chancay, che il governo inaugurerà il prossimo novembre. La visita si concluderà venerdì, dopo che il capo dello Stato peruviano sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping.