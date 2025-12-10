Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Al via oggi le prove del secondo appello del semestre filtro a Medicina

AA

ROMA, 10 DIC - Si terrano oggi in 44 atenei in tutta Italia le prove del secondo appello del cosiddetto semestre filtro per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. I concorrenti iscritti al secondo appello dell'esame di Biologia sono 39.093, 42.658 a Chimica e 46.868 a Fisica. Gli esiti saranno noti prima di Natale e a gennaio sarà pronta invece la graduatoria nazionale. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini, dopo le polemiche seguite al primo appello, ha assicurato che la graduatoria sarà completamente riempita. I posti complessivi sono 24.026.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario