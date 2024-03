Al via le prove Invalsi per 529mila maturandi

ROMA, 01 MAR - Hanno preso il via oggi le prove Invalsi 2024 con le rilevazioni per gli studenti delle classi quinte della scuola superiore che a fine anno scolastico affronteranno l'esame di Stato dell'ultimo ciclo d'istruzione. Le prove si svolgeranno dall'1 al 31 marzo in più giornate, secondo il calendario stabilito dalle scuole e costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato. Gli studenti coinvolti dalle rilevazioni sono circa 529.000 e sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese (reading e listening) al computer. All'avvio oggi le prove effettuate sono state circa 41.000 e tutto si è svolto regolarmente. "Come di consueto, la costante collaborazione tra le istituzioni scolastiche, il Ministero dell'l'Istruzione e del Merito e Invalsi - fa sapere l'istituto - ha permesso di giungere all'appuntamento delle rilevazioni nazionali nelle condizioni organizzative più adeguate per consentire alle studentesse e agli studenti di affrontare al meglio e serenamente questa tappa propedeutica all'esame di fine ciclo. Alle scuole coinvolte, ai dirigenti, ai docenti e agli studenti che hanno sostenuto e sosteranno le prove va il ringraziamento dell'Istituto. In particolare, alle ragazze e ai ragazzi che affronteranno gli esami conclusivi l'Invalsi invia i migliori incoraggiamenti e auguri per il proseguimento del proprio percorso di studi e di vita".