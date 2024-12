PERUGIA, 12 DIC - Al via la 12/a legislatura regionale umbra. L'Assemblea legislativa è stata convocata, in prima seduta, per giovedì 19 dicembre alle 10 dal consigliere anziano Enrico Melasecche, Lega. La nuova composizione dell'Aula è scaturita dalle elezioni del 17 e 18 novembre che hanno visto il successo della coalizione di centrosinistra e civici, con Stefania Proietti nuova presidente della Giunta e il Pd partito di maggioranza. All'ordine del giorno l'elezione del presidente e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Per giovedì 19 dicembre alle 10 è stata già fissata l'eventuale prosecuzione dei lavori. Prosegue intanto il lavoro di Proietti per definire la Giunta che potrebbe essere varata sabato 14 dicembre.