Al via iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026

ROMA, 26 NOV - Ripartono le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e al primo e secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026. La finestra temporale per la presentazione delle domande va dall'8 al 31 gennaio 2025. I genitori effettueranno online, attraverso la piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), le iscrizioni per tutte le classi iniziali della Scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale e alle scuole paritarie che su base volontaria aderiscono alla modalità telematica. Alla piattaforma Unica si accede attraverso le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica), Cns (Carta Nazionale dei Servizi) o eidas (electronic IDentification Authentication and Signature). Restano cartacee, e quindi vanno consegnate direttamente presso la Segreteria delle Istituzioni scolastiche, le domande di iscrizione alla Scuola dell'infanzia, alle scuole di Valle d'Aosta, Trento e Bolzano, nonché le iscrizioni a specifici percorsi dettagliati nell'annuale nota emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nella piattaforma Unica sono disponibili informazioni sulle scuole ("Cerca la tua scuola") e sezioni dedicate all'orientamento, per accompagnare le famiglie e gli studenti nella scelta della scuola più adatta alle loro competenze, aspirazioni e attitudini.