Al Consiglio dei ministri decreto energia e quello su maltempo e Niscemi

ROMA, 18 FEB - Il decreto legge per l'emergenza maltempo in Calabria, Sardegna, Sicilia e per la frana a Niscemi, e il decreto legge energia sono all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per le 16 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno, a quanto si apprende, anche l'esame preliminare di un decreto legislativo sul Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, e di un altro sull'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.