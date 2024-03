Airbnb vieta le telecamere nelle case in affitto dal 30 aprile

Il "fenomeno" Airbnb Italia si fa per la prima volta una bella radiografia dall'interno: 3,6 milioni di ospiti hanno usato questo metodo per viaggiare in Italia durante l'anno passato e 1,34 milioni di residenti italiani lo hanno scelto per andare all'estero e la community ha contribuito nel 2015 a un beneficio economico complessivo di 3,4 miliardi (0,22% del pil), supportando l'equivalente di 98.400 posti di lavoro, Roma, 11 Maggio 2016. ANSA/US +++ NO SALES EDITORIAL USE ONLY +++