Agricoltori sabato in piazza a Roma, 'confronto con Meloni'

Gli agricoltori rientrano con i loro trattori all’interno del presidio in via Nomentana dopo aver bloccato la strada per alcune ore, Roma, 20 febbraio 2024. ANSA/MASSIMO PERCOSSI /// Farmers return with their tractors inside the garrison in Nomentana street after blocking the road for a few hours, Rome, Italy, 20 February 2024. ANSA/MASSIMO PERCOSSI