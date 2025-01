Agricoltori, 'il 5 marzo grande manifestazione a Roma'

ROMA, 29 GEN - "Il 5 marzo ci sarà una grande manifestazione a Roma in piazza del Campidoglio". Ad annunciarlo, in una conferenza stampa, il Coordinamento Agricoltori e Pescatori italiani. "Invitiamo tutti, a partire dalle istituzioni locali, a partecipare - aggiungono - Non vogliamo fare alcuna marcia su Roma, vogliamo far capire ai cittadini che devono schierarsi accanto a noi". E sottolineano: "Come movimento non abbiamo alcuna espressione politica. Ci rivolgiamo a tutto il panorama politico e delle istituzioni". Il Coordinamento chiede "lo stato di crisi per il comparto". Il settore sta attraversando "una sorta di terremoto e lo stato di crisi può interrompere il trend di abbandono del mondo agricolo - ha detto Elia Fornari del Coordinamento -. Il grido unitario è la richiesta di una stato di crisi che è solo inizio di un percorso che vogliamo arrivi a una nuova riforma agraria". Ieri sono partiti "presidi permanenti" sparsi in tutta Italia.