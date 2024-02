Agricoltori di nuovo in piazza domani a Roma, attesi in mille

ROMA, 16 FEB - Trattori di nuovo in piazza domani al centro di Roma. La manifestazione è organizzata dal Maf (Movimenti agricoli federati) in piazza Bocca della Verità a partire dalle 10. Un corteo di cinque trattori, scortato dalle forze dell'ordine, partirà dal presidio di via Nomentana e raggiungerà l'area nel cuore della capitale per il sit-in a cui sono attesi circa mille partecipanti. In piazza ci saranno anche quegli agricoltori di Riscatto agricolo che hanno deciso di restare al punto di raccolta di via Nomentana dopo l'ufficialità da parte del ministero dell'Agricoltura di un tavolo di confronto. "Domani saremo alla manifestazione in piazza Bocca della Verità" ha detto Salvatore Fais, uno dei fondatori di Riscatto agricolo. "Al momento al presidio ci sono circa 200 trattori - ha aggiunto - sabato notte arriverà un rinforzo. L'idea è di fare un'altra manifestazione la prossima settimana, magari martedì". Fais spiega che non hanno lasciato il punto di raccolta sulla Nomentana "perché non basta la promessa di un tavolo di confronto. Noi chiediamo un prezzo equo per i nostri prodotti". I trattori e i mezzi provenienti dal Casertano e dal Sud del Lazio, in presidio a Castel di Leva, all'estrema periferia di Roma, nella notte invece sono tornati ai luoghi d'origine dandosi appuntamento a Casal di Principe, "per condividere le proposte da portare al tavolo di confronto e per decidere come, in Campania e altrove, il movimento si estenda e si rafforzi", ha fatto sapere il presidente onorario di Altragricoltura, Gianni Fabbris.