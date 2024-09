Agguato a Scampia, ucciso un uomo mentre era dal barbiere

NAPOLI, 08 SET - Agguato nella tarda serata di ieri a Scampia in via Ghisleri: un uomo è stato ucciso mentre si trovava all'interno di un salone da barbiere. Sul posto, alle ore 23 circa, è intervenuto il personale del locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Secondo quanto appreso nell'immediatezza dei fatti, una persona con volto travisato, armata di pistola, sarebbe entrata all'interno del locale ed avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro la vittima, per poi allontanarsi repentinamente a bordo di un'auto dove c'era un complice ad attenderlo. La Scientifica è intervenuta sul posto. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Squadra Mobile che procede sul caso.