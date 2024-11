Aggressione a tifoso disabile, Daspo di 5 anni per due persone

CREMONA, 14 NOV - Sono stati individuati gli autori dell'aggressione ai danni di un tifoso grigiorosso disabile prima del derby Mantova-Cremonese, disputatosi al Martelli sabato scorso. Gli agenti della Questura di Mantova, in collaborazione con quella cremonese, hanno dato nome e volto ai due responsabili: si tratta di due italiani, un 52enne residente in provincia di Mantova e un 55enne residente fuori provincia, non appartenenti al tifo organizzato degli ultras mantovani. Decisive le indagini degli specialisti delle digos di entrambe le questure: inchiesta lampo e caso chiuso grazie alla raccolta di testimonianze sul posto, immediatamente dopo i fatti, e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il gruppo di disabili cremonesi finito nel mirino era a Mantova con l'Associazione Marcotti Osvaldo, insieme ai volontari, nell'ambito di un progetto di Telecronaca Inclusiva. Dopo aver parcheggiato il pulmino, si sono diretti verso la tribuna Cisa, dove avevano i posti assegnati quando, nei pressi di un bar, i due identificati ora li hanno circondati e minacciati per poi colpire con un pugno uno dei ragazzi. Nei confronti dei due responsabili della violenza è stato emesso il Daspo cinque anni e il Divieto di accesso alle aree urbane, il Daspo Urbano, per due anni.