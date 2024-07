Aggressione a calciatori del Crotone, emessi sei Daspo

CROTONE, 16 LUG - Il Questore di Crotone, Marco Giambra, ha emesso sei provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti tifosi della squadra di calcio cittadina, accusati di avere aggredito l'8 aprile scorso un gruppo di giocatori, alcuni dei quali erano in compagnia delle rispettive mogli o compagne, in segno di ritorsione per le prestazioni poco brillanti della compagine. L'aggressione fu messa in atto, in località "Capo Colonna" di Crotone, con l'utilizzo di bastoni e pietre. Le indagini che hanno portato all'emissione dei provvedimenti sono state condotte dal personale della Digos della Questura di Crotone. I Daspo, che consistono nel divieto di assistere a manifestazioni sportive, hanno una durata che varia da uno a sette anni. Per tre dei tifosi destinatari dei provvedimenti, é stato disposto, inoltre, l'obbligo di presentazione per cinque anni negli uffici della Questura in occasione degli incontri della squadra di calcio cittadina. I provvedimenti emessi dal Questore sono stati convalidati dal Gip del Tribunale di Crotone.