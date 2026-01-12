Aggredito a Roma, grave ma stabile il funzionario del ministero

ROMA, 12 GEN - Resta ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma il funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggredito sabato sera a Termini. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il 57enne è in prognosi riservata, in coma farmacologico indotto, ma le sue condizioni sono stabili. Stamattina è stato sottoposto a una nuova tac cerebrale e nei prossimi giorni i medici potrebbero iniziare a estubarlo.