Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Aggredito a Roma, grave ma stabile il funzionario del ministero

AA

ROMA, 12 GEN - Resta ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale San Camillo di Roma il funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy aggredito sabato sera a Termini. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il 57enne è in prognosi riservata, in coma farmacologico indotto, ma le sue condizioni sono stabili. Stamattina è stato sottoposto a una nuova tac cerebrale e nei prossimi giorni i medici potrebbero iniziare a estubarlo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario