Aggredita sulla banchina a Termini, punita per bottino magro

ROMA, 06 APR - Picchiata per non avere rubato abbastanza denaro. Ci sarebbe questo, secondo un articolo del Corriere della Sera, dietro la brutale aggressione ad una donna sulla banchina della stazione Termini ripresa in un video pubblicato dalla pagina Instagram di Welcome to Favelas. L'aggredita sarebbe una borseggiatrice, incinta, punita da chi l'ha sfrutta per avere portato un bottino troppo magro. Inizialmente si era pensato alla vittima di una rapina poi si è capito che la donna, rom di 41 anni, era stata bersaglio di una punizione da parte dell'organizzazione che gestisce queste persone. La donna è stata ricoverata in ospedale in codice giallo. Gli investigatori stanno dando la caccia agli aggressori ripresi anche dalle telecamere di sicurezza della Stazione Termini.