Aggredita dai cani della nonna, grave una bimba di 2 anni

Un fermo immagine tratto da un video dei carabinieri di Anguillara Sabazia, 4 febbraio 2022: Quattro giovani di origine egiziana sono stati arrestati per l'omicidio di Abdu Ibrahim Ramadan, il cui corpo era stato rinvenuto semi-carbonizzato in un terreno incolto nel Comune di Anguillara Sabazia. Il fermo, disposto dalla Procura di Civitavecchia lo scorso primo febbraio e convalidato oggi dal Gip, è stato eseguito dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano al termine di una serie di investigazioni dirette dalla Procura di Civitavecchia ed effettuate dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano e del Nucleo Investigativo di Ostia, e dal Commissariato di Polizia di Primavalle. ANSA/ CARABINIERI EDITORIAL USE ONLY NO SALES