Aggredì l'immunologo Le Foche, condannato a 7 anni

ROMA, 27 NOV - Nell'ottobre del 2023 aggredì con violenza l'immunologo Francesco Le Foche nel suo studio di Roma. Per questo il gup della Capitale ha condannato l'uomo a 7 anni e 4 mesi per tentato omicidio in un processo svolto con il rito abbreviato. Per l'imputato la Procura aveva sollecitato una condanna a 10 anni. Le Foche, difeso dall'avvocato Giuseppe Belcastro, venne salvato dall'intervento di agente di polizia libero dal servizio che sentì le urla provenire dallo studio medico in via Po.