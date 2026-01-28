'Agenti Ice a Milano? No grazie', sabato presidio di associazioni e partiti

'Agenti Ice a Milano? No grazie' è il titolo della manifestazione promossa da associazioni e partiti contro la presenza degli agenti americani a Milano per le Olimpiadi. Il presidio si terrà sabato dalle 14:30 in piazza XXV Aprile con l'invito degli organizzatori a portare dei fischietti, simbolo della protesta contro gli agenti dell'Ice a Minneapolis. Dal Pd all'Anpi, dalla Cgil ai Sentinelli, la protesta è stata rilanciata da tutte le organizzazioni di centrosinistra della città: "L'avevamo promesso, ora lo manteniamo: agenti dell'Ice a Milano. No grazie - ha spiegato sui social il segretario del Pd di Milano Alessandro Capelli -. Con una grande mobilitazione democratica e pacifica sabato alle 14.30 per dire che non vogliamo le squadracce dell'Ice nella nostra città, per dire che vogliamo le Olimpiadi dei diritti umani e per dire che siamo al fianco di chi si batte per i diritti umani, da Minneapolis a tutto il mondo". "Invitiamo le sezioni ad essere presenti con le loro bandiere", è l'appello di Primo Minelli, presidente dell'Anpi Provinciale, mentre i Sentinelli spiegano che "la presenza dei nazistoidi dell'Ice nel nostro Paese, nella nostra città, in occasione delle Olimpiadi, ci indigna. Come l'ennesima resa di un Governo che non osa mai tenere la schiena dritta con l'amichetto Trump".