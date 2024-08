Afro-latina ufficiale dell'esercito, è la nuova Miss Usa

NEW YORK, 05 AGO - E' una ufficiale dell'esercito di 22 anni la nuova Miss Usa. Lo riferiscono i media americani. Si tratta di Alma Cooper, afrolatina dal Michigan, anche con un master in Data Science alla Stanford University. Ha vinto il titolo dopo le dimissioni lo scorso maggio di Noelia Voigt, presumibilmente per questioni di salute mentale. "Da figlia di un operaio immigrato, afrolatina orgogliosa e ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, sto vivendo il sogno americano", ha detto durante un confronto con i membri della giuria. La Cooper è stata incoronata dall'hawaiana Savannah Gankiewicz, che aveva ereditato la corona dopo le dimissioni della Voigt. Il concorso è il primo senza limiti di età per le partecipanti. La Miss Universe Organization ha infatti eliminato il divieto che impedisce di partecipare alle reginette che hanno superato i 28 anni. Tra le finaliste c'era infatti anche Kristina Johnson, 41enne dall'Arizona, e diverse concorrenti da Montana, Dakota del nord, Maryland e Indiana avevano tutte superato i 30 anni.