A.Fontana, Vannacci è un'anomalia nella Lega, deciderà Salvini

MILANO, 29 GEN - "Vannacci? Il mio primo pensiero é che è una anomalia. É un anomalo all'interno del nostro movimento". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana a margine della presentazione del Salone del mobile. "Nel senso che io sono dell'opinione che, come ha detto anche Durigon, all'interno di un partito se ci sono delle impostazioni diverse, possono essere motivo di arricchimento - ha aggiunto -. Ma creare circoli, fare le manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo, fare un nuovo sito è un'anomalia". "È una anomalia, poi queste sono valutazioni che farà il segretario", ha concluso.

MILANO

