Adunata Alpini, partita la sfilata per le strade di Vicenza

VICENZA, 12 MAG - Ha preso il via in perfetto orario, scoccate le ore 9.00, la sfilata della 95/a Adunata nazionale degli Alpini, in corso a Vicenza. In una città invasa da tricolori, i primi gruppi a mettersi in movimento sono stati quelli di Zara, Fiume e Pola, seguiti dalle sezioni estere. Il corteo percorrerà un percorso di un paio di chilometri, raggiungendo viale Roma, a fianco di Campo Marzo, dove è allestito il palco delle autorità, transitando per viale Verona, viale San Lazzaro, corso SS Felice e Fortunato, viale Milano e la stazione ferroviaria. A Vicenza è atteso l'arrivo, tra gli altri, dei ministri Guido Crosetto, titolare della Difesa, e Matteo Salvini. L'intera zona ovest di Vicenza è stata interdetta al traffico già dalla mezzanotte scorsa. Dopo le sezioni estere delle penne nere, si metteranno in marcia le sezioni italiane, partendo da Sicilia e Sardegna e dal Sud. L'ultimo gruppo sarà quello della "Monte Ortigara" di Vicenza, organizzatrice dell'evento. Il programma dovrebbe concludersi intorno alle 20.00.