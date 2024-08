'Adottato' da un paese veneto un cavallo è diventato da corsa

GALLIERA VENETA (PADOVA), 06 AGO - Adottato con una sottoscrizione pubblica da un comune padovano, un cavallo pronipote di Varenne è diventato cavallo da corsa superando un test a Cesena e nel giro di un mese dovrebbe partecipare alla prima gara. Lo scrive oggi il Corriere del Veneto. Il progetto per un "cavallo del popolo" è partito lo scorso anno e ha coinvolto il sindaco e un centinaio di cittadini di Galliera Veneta. Il puledro si chiama Gougeon, ed è allevato da Filippo Lago nel paese padovano. La prova di idoneità, lunga 1.660 metri, si è tenuta sabato scorso in Romagna. "Gougeon - ha detto Lago - potrà correre la prima gara a dodici giorni di distanza dalla prova di qualifica. Ma vogliamo dare al puledro il tempo necessario per crescere sia fisicamente che mentalmente. Fino a dicembre, quindi l'idea è quella di farlo correre poco. Poi la vera programmazione partirà dai tre anni e fino a quel periodo vogliamo gestirlo in modo molto oculato". I circa cento sottoscrittori avevano pagato una quota di 80 euro a testa per acquistarlo, ma dopo la qualifica il suo valore è sicuramente aumentato; ha una sorella nata nel 2023 e un fratello nato quest'anno.