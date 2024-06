Addio alla psicologa Vera Slepoj

ROMA, 21 GIU - E' morta la notte scorsa a Padova la psicologa Vera Slepoj. Aveva 70 anni. Slepoj, a quanto si apprende, è stata colta da un malore nella sua casa nel capoluogo euganeo, per il quale purtroppo nulla hanno potuto I soccorsi. Originaria di Portogruaro, si era aureata in Psicologia all'Università di Padova nel 1977 con una tesi sulla "Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale".Nei primi anni Ottanta ha pubblicato il primo libro, "Capire i sentimenti". La dimensione affettiva dell'essere umano era la sfera di Vera Slepoj si è sempre occupata, scrivendo diversi libri e partecipando spesso a trasmissioni televisive per la quale era diventata molto nota al pubblico. Nella sua vita c'era stata anche un'esoerienza amministrativa, come assessore alla cultura e ai musei della Provincia di Padova, tra il 1999 e il 2004. Era stata inoltre presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory. "Una perdita non solo per la comunità scientifica - ha commentato il sindaco di Padova, Sergio Giordani - ma anche per la città, dove lei, originaria di Portogruaro, aveva scelto di vivere dopo la laurea nella nostra Università". Il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha espresso il proprio cordoglio: "Apprendo con grande dolore la notizia della scomparsa di Vera Slepoj. Una donna coraggiosa, una studiosa e psicologa di valore, una scrittrice e opinionista che ha saputo indagare con profondità e arguzia l'animo umano e la nostra società. Avendone apprezzato - ha dichiarato - le doti e la sua sensibilità culturale, le chiesi di far parte del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo del MiC. Mancherà molto al suo Veneto e all'Italia intera. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze mie personali e del Ministero".