Addio a Pasquale Lavanga, ex presidente della Fluorsid

CAGLIARI, 03 SET - Lutto nel mondo industriale sardo e del calcio: è morto all'età di 91 anni Pasquale Lavanga, storico dirigente della Fluorsid e consigliere di amministrazione del Cagliari. Insieme a Enrico Giulini - padre del presidente del Cagliari Tommaso Gilulini - è stato artefice della nascita dell'azienda a Macchiareddu, nella zona industriale di Cagliari. In oltre quarant'anni ha ricoperto i ruoli di dirigente, amministratore delegato e presidente. "Con Pasquale Lavanga ci lascia una guida e un punto di riferimento che per anni ci ha accompagnati in tanti momenti cruciali delle nostre vite e di quella di Fluorsid", le parole diTommaso Giulini. "Accanto a mio padre ha scritto pagine determinanti per il gruppo e per la Sardegna - prosegue Giulini - la sua dedizione e la sua visione hanno lasciato un segno indelebile. Sin dal 2014 ha avuto a cuore anche le sorti del Cagliari calcio, fornendo un prezioso contributo da consigliere, come di consueto con garbo, stile e discrezione, senza fare mai mancare la proficua schiettezza che gli era propria. In questo momento siamo vicini alla famiglia, in particolare al figlio Michele che tuttora rappresenta una figura chiave di Fluorsid e continuerà ad esserlo. A noi il dovere di proseguire sulla strada tracciata da Pasquale Lavanga in questi anni, provando a seguire il suo esempio e onorare quanto ha saputo creare".