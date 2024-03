Ad amb. presso Santa Sede una panchina rossa contro femminicidi

ROMA, 14 MAR - "L'evento di oggi è occasione per inaugurare la panchina rossa, simbolo del posto vuoto lasciato dalle donne vittime di femminicidio che abbiamo installato in questa sede, raccogliendo con grande entusiasmo la lodevole iniziativa che il vicepresidente Tajani ha voluto lanciare in occasione della Giornata internazionale della Donna". Lo ha annunciato l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, aprendo il convegno 'Le nuove schiavitù - Convegno sulla tratta' in corso a Palazzo Borromeo.